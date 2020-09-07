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مرأة

من غير تكاليف .. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة، وسنقدم لكِ طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك.

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

مقادير عمل البسبوسة بجوز الهند
2 بيضة
سكر
فانيليا
حليب
دقيق
سميد
زيت
جوز هند

مقادير الشربات
سكر
ليمون
ماء

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند
- نقوم بوضع البيض مع 3 ملاعق سكر وفانيليا وكوب من الحليب وكوب الا ربع زيت.

- ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة جوز الهند، وملعقة كبيرة طحين مع ملعقة كبيرة بيكينج باودر، و2 كوب سميد رقيق .

- نقوم بدهن صينية بالزيت ونضع الخليط، ندخله الفرن وعلي درجة الحرارة 180.

- نقوم بعمل الشربات السكر على الماء وعصر الليمون ومن ثم تقليبها ووضعها تغلي على النار.

- نصب الشربات على البسبوسة عندها تبرد قليلا ونضعها تهدأ.
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