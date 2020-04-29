أشهر مشاكل البسبوسة وكيفية حلها قبل وبعد التسوية

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البسبوسة المرملة الطرية، فهى تعتبر هدف ربات البيوت فى رمضان وعند تحضير البسبوسة في المنزل، ولكن في الغالب قد تقع عدة مشاكل تفسد البسبوسة البيتى، فغالبًا ما تكون جافة أو مشققة على الرغم من سهولة تحضيرها.





لهذا نقدم اليوم أهم مشاكل تحضير البسبوسة وطريقة حلها والتعامل معها بحرفية وذلك بطريقة الشيف أميرة شنب .





المشكلة: البسبوسة ناشفة:





الحل قبل التسوية:





يجب الانتباه لعدة نقاط حتى لا تجف البسبوسة:





- عدم التقليب الكثير لمكونات البسبوسة عند تحضيرها، حتى لا يمتص دقيق السميد كل سوائل البسبوسة مما يجعلها تجف.

- تغطية صينية البسبوسة وحفظها في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التسوية؛ حتى نعطى لها فرصة لترتاح وهو ما يجعلها طرية.

- تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق لتسخينه قبل وضع صينية البسبوسة.

- تغطية صينية البسبوسة بعد خروجها من الفرن ووضع الشربات عليها.





الحل بعد التسوية:





​عند نسيان أي من النقاط السابقة وبقاء البسبوسة جافة يمكن تقطيعها ووضعها في أكواب وإعادة تفتيتها وتزيينها بسوائل تغير من شكلها وقوامها تمامًا عند التقديم.





المشكلة: البسبوسة سميكة





الحل قبل التسوية:





- اختيار الصينية المناسبة لكمية دقيق السميد المحضر للبسبوسة حتى لا يزداد سمكها.

- بعد وضع خليط البسبوسة في الصينية قبل التسوية، يفضل مساواة سطحها بالضغط عليها برفق والتأكد من أن الكمية مناسبة لحجم الصينية وإذا كانت الكمية كبيرة تقسم في صينية أخرى أو حتى تسوى في قوالب الكيك الصغيرة.





الحل بعد التسوية:





يمكن تقسيم البسبوسة إلى طبقتين ووضع طبقة من الحشو الطري بينهما سواء كريمة أو كاسترد أو مهلبية ثم تقديمها.









المشكلة: البسبوسة مشققة:





الحل قبل التسوية:

يجب الانتباه لعدة نقاط لتحضير البسبوسة المرملة وليس مشققة:

- يفضل وضع ثلث كوب دقيق أبيض على مكونات البسبوسة مع دقيق السميد.

- بعد وضع خليط البسبوسة في الصينية قبل التسوية، يفضل دهن وجهها بمسحة من المياه أو الزيت أو الزبدة المذابة وذلك باستخدام اليد، حتى يتم التأكد من تساوي سطحها والضغط عليه برفق حتى لا يبقى بها أي شروخ.









الحل بعد التسوية: