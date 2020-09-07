AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية تحذر: جائحة كورونا الحالية لن تكون الأخيرة.. وعلينا الاستعداد للقادم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:00 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
Advertisements
أ ش أ
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، دول العالم إلى الاستعداد للجائحة القادمة - في حالة حدوثها -، مشددا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر.

وقال جيبريسوس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - إن: "هذه الجائحة الحالية (كورونا) لن تكون الأخيرة، ويعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والجوائح هي بالفعل حقيقة من حقائق الحياة"، مضيفا أنه: "عند بداية الجائحة المقبلة يجب على العالم أن يكون على استعداد أكبر مما كان عليه هذه المرة".

وجدد دعوته الموجهة لحكومات دول العالم إلى الاستثمار بقدر أكبر في قطاع الصحة العامة.

جدير بالذكر أن العالم يواجه ،منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: فيروس كورونا أبعد ما يكون عن نهايته

هل حدث خطأ ما.. الصحة العالمية تشكل لجنة لمراجعة استجابتها لأزمة كورونا

الصحة العالمية تستبعد إمكانية القضاء على فيروس كورونا قريبا

أمريكا تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الجائحة تتسارع .. الصحة العالمية: كورونا أخطر حالة طوارئ على مستوى العالم

الصحة العالمية تعلن فشلها أمام وباء كورونا: لا علاج على الإطلاق

ترشيحاتنا

جدل الـ VAR.. أحمد حسن: هدف وادي دجلة في الأهلي صحيح

الاتفاق السعودي: رحيل ثنائي الأهلي المصري أثر على الفريق

زيزو وشيكابالا وإمام وأشرف يواصلون التأهيل فى الزمالك

هل يجوز للأب إعطاء الزكاة للأبناء المتزوجين؟

لو أنت منهم متروحش.. 11 فئة محرومة من المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ

ارتباك فى الكاف .. اجتماع طارئ لحسم مصير نصف نهائي أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور