عميد السفراء الأفارقة يستقبل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين













استقبل محمدو لابرانج سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السفراء الأفارقة بمكتبه بالسفارة, د. يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة , ورحب لابرانج بزيارة د.الشرقاوى له حيث بحث الجانبان سبل التعاون بين الجمعية ودولة الكاميرون ودول القارة الإفريقية عموما ,لدفع الاستثمار والتعاون الإقتصادي المشترك على مستوى القارة .





وأعرب السفير الكاميرونى عن تحمسه للأفكار التى طرحها الدكتور يسرى الشرقاوى وأطر التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والكاميرون على مستوى القارة وقال أنه يحلم بتحقيق هذا التعاون على أرض الواقع خاصة وأن القارة الإفريقية غنية بمواردها وخيراتها, وأنه يجب العمل على تنمية القارة فعليا على أرض الواقع دون الاكتفاء بالحديث فقط , كما أبدى استعداداته للمشاركة كمتحدث ومشارك فى المؤتمرات والندوات التى تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.





ومن جانبه القى د يسرى الشرقاوى الضوء على جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة وأهدافها و طرح خمسة نقاط للتعاون أبرزها دعوة رجال الأعمال الأفارقة فى كافة القطاعات الإقتصادية والإنتاجية والخدمية والتقنية والطبية والزراعية للإشتراك فى الجمعية وتقديم إسهاماتهم البحثية والتحدث عن الصعوابات والتحديات التى تواجههم للإستثمار فى القارة واختيار متحدثين متخصصين لطرح فرص التعاون الإقتصادى وعمل اجتماعات دورية بين رجال الأعمال الأفارقة والأعضاء فى الجمعية لاكتشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات,





ووجه الشرقاوى الدعوة للسفير الكاميرونى د. محمدو لابرانج ليتولى الرئاسة الفخرية للجمعية باعتباره عميدا للسفراء الأفارقة , وأن يكون منسقا لنشاطها وتوجيهها من خلال خبراته الإفريقية والدبلوماسية.





وأشار الشرقاوى إلى أن القارة الإفريقية تدفع فاتورة إستيراد باهظة تركز على الصين وأوروبا وأمريكا وتتجه لخارج القارة بينما لا توجد مؤشرات لدفع التجارة البينية بين دول القارة ، مؤكدا أن الوقت حان الآن أكثر من ذى قبل لدفع التجارة البينية الإفريقية والعمل المشترك بين رجال الأعمال والاقتصاديين والباحثين المتخصصين من أبناء القارة لدفع التعاون الإقتصادى بها وتغيير الصورة النمطية عنها حتى فى مجال السياحة وعدم الاكتفاء بالحديث والامانى دون تحقيقها على ارض الواقع.





حضر المقابلة من الجانب الكاميرونى د.اسحاق محمد المستشار الإعلامى والسكرتير الأول للسفارة ومن مصر الصحفى ناصر حسين رئيس تحرير وكالة أنباء اتش او سى نيوز وجانب من الصحفين والإعلاميين.







