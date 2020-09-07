AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عميد السفراء الأفارقة يستقبل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:30 م
محمدو لابرانج سفير
محمدو لابرانج سفير الكاميرون بالقاهرة
Advertisements
ولاء عبد الكريم



استقبل  محمدو لابرانج سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السفراء الأفارقة بمكتبه بالسفارة, د. يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة , ورحب لابرانج بزيارة د.الشرقاوى له حيث بحث الجانبان سبل التعاون بين الجمعية ودولة الكاميرون ودول القارة الإفريقية عموما ,لدفع الاستثمار والتعاون الإقتصادي المشترك  على مستوى القارة .

وأعرب السفير الكاميرونى عن تحمسه للأفكار التى طرحها الدكتور يسرى الشرقاوى وأطر التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والكاميرون على مستوى القارة وقال أنه يحلم بتحقيق هذا التعاون على أرض الواقع خاصة وأن القارة الإفريقية غنية بمواردها وخيراتها, وأنه يجب العمل على تنمية القارة فعليا على أرض الواقع دون الاكتفاء بالحديث فقط , كما أبدى استعداداته للمشاركة كمتحدث ومشارك فى المؤتمرات والندوات التى تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

ومن جانبه القى د يسرى الشرقاوى  الضوء على جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة وأهدافها و طرح  خمسة نقاط للتعاون أبرزها دعوة رجال الأعمال الأفارقة فى كافة القطاعات الإقتصادية والإنتاجية والخدمية والتقنية والطبية والزراعية للإشتراك فى الجمعية وتقديم إسهاماتهم البحثية والتحدث عن الصعوابات والتحديات التى تواجههم للإستثمار فى القارة واختيار متحدثين متخصصين لطرح فرص التعاون الإقتصادى وعمل اجتماعات دورية بين رجال الأعمال الأفارقة والأعضاء فى الجمعية لاكتشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات,

ووجه الشرقاوى الدعوة للسفير الكاميرونى د. محمدو لابرانج ليتولى الرئاسة الفخرية للجمعية باعتباره عميدا للسفراء الأفارقة , وأن يكون منسقا لنشاطها وتوجيهها من خلال خبراته الإفريقية والدبلوماسية.

وأشار الشرقاوى إلى أن القارة الإفريقية تدفع فاتورة إستيراد باهظة تركز على الصين وأوروبا وأمريكا وتتجه لخارج القارة بينما لا توجد مؤشرات لدفع التجارة البينية بين دول القارة ، مؤكدا أن الوقت حان الآن أكثر من ذى قبل لدفع التجارة البينية الإفريقية والعمل المشترك بين رجال الأعمال والاقتصاديين والباحثين المتخصصين  من أبناء القارة لدفع التعاون الإقتصادى بها وتغيير الصورة النمطية عنها حتى فى مجال السياحة وعدم الاكتفاء بالحديث والامانى دون تحقيقها على ارض الواقع.

حضر المقابلة من الجانب الكاميرونى د.اسحاق محمد المستشار الإعلامى والسكرتير الأول للسفارة ومن مصر الصحفى ناصر حسين  رئيس تحرير وكالة أنباء اتش او سى نيوز وجانب من الصحفين والإعلاميين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. اهتمام خليجي من رجال الأعمال بدعم التعاون مع مصر في مشروعات الزراعة

"المصريين الأفارقة": النقل البحري المصري محرك رئيسي للتجارة البينية

المراكز اللوجستية كلمة السر فى زيادة التبادل التجارى مع أفريقيا.. ثلث دول القارة ليس لها سواحل بحرية..الموانئ السمراء غير قادرة على استقبال السفن العملاقة..والنقل البحري ذراع أساسية للتجارة

فيديو كونفرانس.. رئيس ميناء الاسكندرية في مؤتمر "رجال الأعمال المصريين" الأفارقة

لخدمة الأنشطة الاقتصادية.. بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال المصريين الأفارقة والاتحاد العام للمصريين بالخارج

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نسعي لزيادة التعاون التجاري المصري الإفريقي

ترشيحاتنا

براءة شريف إكرامي.. وكيل رمضان صبحي يعلن فسخ التعاقد معه بسبب بيراميدز

التعليم: بث مباشر عبر فيس بوك لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد .. ظهر غد

موعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد؟.. الأوقاف تجيب

من الساحل الشمالى.. فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية بصحبة قطها.. شاهد

رئيس شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر نتيجة ارتفاع تكلفة المادة الخام .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيد وصحي.. نوع من المكسرات يحمي من ارتفاع السكر بالجسم

بـ لجن أسود.. إيمى سالم تثير الجدل بإطلالة رياضية

بالأصفر المكشوف.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة