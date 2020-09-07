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برلمان

برلماني: مصر وقفت حائطا لصد أطماع التدخلات الخارجية في ليبيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:08 م
النائب مصطفى الكمار
النائب مصطفى الكمار
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فريدة محمد
أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في الأزمة الليبية، وحرصها على مصلحة الشعب الليبي الشقيق، واستخدام كافة السبل من أجل إيجاد حل توافقي يلبي تطلعات الشعب الليبي، لتقف حائطا للصد أمام أطماع التدخلات الخارجية في ليبيا. 

ولفت الكمار إلى أهمية قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، لأن المواجهة المسلحة لن تكون أبدا في مصلحة الشعب الليبي، وأن الحل يكمن في الحوار الليبي الليبي.

وأشار الكمار إلى أن الخارجية المصرية تبذل الكثير في هذا الملف، مشيدًا بما يبذله وزير الخارجية المصرية في سبيل دعم الحل السياسي التوافقي، للمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها، في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة. 

وأكد الكمار أن الدول الطامعة في ليبيا، لا تبحث عن مصلحة الشعب الليبي، بل عن مصالحها، مؤكدا على ضرورة استمرار عملية وقف إطلاق النار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد يلبي طموحات الشعب، ويحرص على التوزيع العادل للثروة في البلاد. 

وأشار الكمار إلى أن أردغان يريد أن يحقق أحلام الشعب التركي، على أكتاف الشعب الليبي، مستغلا الأزمة لتحقيق أي مكاسب سياسية واقتصادية تنعش موقفه الذي يزداد سوء، يوما بعد يوم في تركيا، بسبب الوضع الاقتصادي لبلاده.
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