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برلمان

تفاصيل اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لبحث استعدادات استقبال نواب مجلس الشيوخ

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:14 م
اجتماع اللجنة الإدارية
اجتماع اللجنة الإدارية والمالية بمجلس الشيوخ
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فريدة محمد
عقدت اليوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020 اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية - وبحضور السيد الدكتور/ صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - والسيد المستشار/ محمود فوزي - أمين عام مجلس النواب –، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

استهلت اللجنة اجتماعها بالترحيب بالمستشار/ محمود إسماعيل عتمان - نائب رئيس مجلس الدولة - وتقديم التهنئة له بمناسبة اختياره قائمًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق، وأكد المستشار/ وزير شئون المجالس النيابية على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.

واستعرضت اللجنة مآل إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التي آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.

وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.
تفاصيل اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لبحث استعدادات استقبال نواب مجلس الشيوخ
تفاصيل اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لبحث استعدادات استقبال نواب مجلس الشيوخ
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