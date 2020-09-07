فتاة تحرج رونالدو في المدرجات والسبب كورونا.. فيديو

عرضت قناة "الغد"، مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الكرواتي، في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري أمم أوروبا لكرة القدم.





والتقطت الكاميرات فتاة من الفريق المنظم للمباراة، تطلب من النجم كريستيانو رونالدو، الجالس في ملعب "الدراغاو" في مدينة بورتو، ارتداء الكمامة الطبية؛ التزامًا بشروط السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما قام به بالفعل النجم البرتغالي.





يذكر أن فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، استبعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من القائمة التي ستواجه كرواتيا، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.





ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن قرار استبعاد رونالدو، جاء بعد تعرضه لعدوى في إصبع قدمه اليمنى بسبب لدغة نحلة.