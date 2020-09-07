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أخبار العالم

الإمارات تشارك بمنتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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ميس رضا
انطلقت اليوم فعاليات منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2020 بمشاركة دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويمثل المنتدى - الذي شارك في تنظيمه هذا العام كل من الاتحاد الدولي للاتصالات و منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة " يونيسكو " و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية " أونكتاد" - أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.

ويهدف المنتدى - الذي يستمر حتى 10 سبتمبر الجاري - إلى تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات بصفته رئيسا لوفد الدولة في كلمته التي ألقاها في بداية أعمال المنتدى، إن الجائحة شكلت اختبارا حقيقيا لقدرات دول العالم و جاهزيتها لمواجهة الأخطار الكبرى ..و كان لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مساهمة كبيرة في توفير حلول بديلة لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والتعليمية، والحفاظ على سير الحياة الطبيعية.

وعبر عن شكره للمنظمين على الافتتاح الناجح لفعاليات المنتدى وأضاف : "يكتسب اجتماعنا لهذا العام طابعا فريدا غير مسبوق، فرضته تطورات العام 2020 بعدما وجدت البشرية نفسها أمام خطر كبير يتمثل في جائحة كوفيد 19 وما نتج عنها من إجراءات احترازية ما زال الجزء الأكبر منها قائما في مختلف مناطق العالم.

وسلطت الهيئة خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي الكبير الضوء على النجاحات التي حققتها الدولة في الحد من تداعيات جائحة كورونا، بالارتكاز على المبادرات التي أطلقتها القيادة الحكيمة برؤيتها المستقبلية ومنها مشروع الحكومة الذكية في عام 2013 والحكومة الإلكترونية في عام 2001، والتي مكنت الدوائر الحكومية من تقديم الخدمات بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات.

و تركز الدورة الحالية من المنتدى على تنسيق الأنشطة بين الدول، وتبادل المعلومات، وتوفير المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والاستمرار في تقديم المساعدة في دول العالم بالتعاون بين القطاعين العام و الخاص للنهوض بأهداف التنمية.
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