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سيارات

سبب مشكلة نجم كرة السلة الأمريكي السابق مع شركة تيسلا.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر نجم كرة السلة الأمريكي السابق بطل NBA شاكيل أونيل مقطع فيديو ، يشرح من خلاله مشكلته فى دخول سيارة تيسلا موديل S ، والذى يؤكد فيه أن المقصورة الداخلية صغيرة عليه .

ووجه شاكيل اونيل إلى ايلون ماسك رسالة ، بأن السيارة تيسلا موديل S تمتلك مقصورة داخلية واسعة، لكن ليست واسعة بشكل كافي لدخول الأشخاص امثاله .

وظهر شاكيل أونيل في مقطع الفيديو وهو يكافح أثناء دخوله للسيارة ، حيث يبلغ طوله 2.16 متر، ولكن بعد عدة محاولات، استطاع بالفعل إدخال قدميه إلى الى السيارة، لكنه يبدو غير مرتاحًا،

ثم بعد ذلك طلب شاكيل أونيل في نهاية الفيديو، من ماسك أن يصنع سيارة تيسلا كبيرة مع مساحة أرجل أمامية كبيرة ، وبالفعل تقوم تيسلا حاليًا بتطوير سيارة أكبر بكثير من موديل S ، وهي سايبر تراك، والتي ستحصل على مساحة مقصورة كبيرة تسع لنجم كرة السلة العملاق،

يُذكر أن شاكيل أونيل كان قد جرب ريفيات R1T في العام الماضي، وبالرغم من كونها أصغر من سايبر تراك إلا أنها تتميز بمقصورة واسعة بشكل مدهش .

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