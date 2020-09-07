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رياضة

أخبار الأهلي .. فريق الكرة يفوز بثنائية على حرس الحدود .. الإدارة تقصف جبهة رمضان صبحي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:56 م
وليد وقفشة
وليد وقفشة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .


علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي على انضمام رمضان صبحي نجم الفريق السابق لـ بيراميدز، حيث تم الاعلان رسميا منذ قليل عن الصفقة.


نفى رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز أنه حاول استفزاز جماهير النادى الأهلى من خلال الصورة التى صورها خلال جلسة تقديمه إلى وسائل الإعلام.


أثنى أيمن شوقي، نجم النادي الأهلي السابق، بتصريحات محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك؛ بعدما ارتدى الأخير قميصًا عليه صورة مؤمن زكريا، لاعب الأهلي الذي يعاني من مرض عصبي في الفترة الأخيرة.
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