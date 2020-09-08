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سيارات

وزارة التجارة السعودية تستدعي سيارات هوندا سيفيك.. تعرف على السبب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية عن حملة استدعاءات لبعض السيارات من ماركات مختلفة لحل بعض المشاكل الفنية المتواجدة بها .

وبدأت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة باستدعاء 202 سيارة هوندا سيفيك موديلات 2018 - 2019 وذلك لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها و توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة .

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية فى بيان لها ان العطل المتواجد فى السيارة هوندا سيفيك موديلات 2018 – 2019 يؤدى إلى زيادة نسب وقوع الحوادث على الطرقات العامة .

وأضافت الوزارة في بيانها إن على جميع ملاك الموديلات من السيارة سيفيك المذكورة أعلاه يقوموا بالتقدم الى الوكيل الحصري لعلامة هوندا فى المملكة العربية السعودية وتقديم أوراقهم وعمل الفحوصات اللازمة وإجراء الإصلاحات .

وأكدت الوزارة أن جميع اعمال الصيانة والاصلاح الخاصة بهذا العطل والمشكلة بالمجان بدون أى مقابل مادى  .

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