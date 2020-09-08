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محافظات

اصطدام قطار بلوحة إعلانات في الغربية يعطل الحركة على خط طنطا - المحلة.. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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احمد علي
شهدت محافظة الغربية حادث تصادم لأحد القطارات بـ"لوحة إعلانات" معلقة في نطاق قرية شبشير الحصة، بدائرة مركز طنطا دون وقوع مصابين، مما أدى إلى تعطل حركة القطارات على خط (طنطا - المحلة،) لمدة ساعة.


وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النقل والمواصلات باصطدام قطار بلوحة اعلانات علي خط سكة حديد (المحلة - طنطا) في نطاق قرية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم إزالة حطام اللوحة الإعلانية وتسيير حركة القطارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
اصطدام قطار بلوحة إعلانات في الغربية يعطل الحركة على خط طنطا - المحلة.. صور
اصطدام قطار بلوحة إعلانات في الغربية يعطل الحركة على خط طنطا - المحلة.. صور
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