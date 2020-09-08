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رياضة

محمد إبراهيم يوقع للأهلي خلال ساعات بعد موافقة المقاصة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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حسام الحارتي
قال الإعلامى هانى حتحوت، إن محمد إبراهيم لاعب نادى مصر للمقاصة سيوقع للأهلى خلال الساعات المقبلة بعد موافقة النادى الفيومى.


وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة مصر المقاصة وافقت على رحيل محمد إبراهيم للاهلى عقب نهاية الموسم الجارى.


وأوضح أن رينيه فايلر منح لجنة التخطيط بالأهلى، الضوء الأخضر للتوقيع مع اللاعب؛ لدعم منطقة وسط الملعب.


وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الدوري الممتاز.


وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، أحرزهما وليد سليمان ومجدي أفشة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ورفع وليد سليمان رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 مع الأهلي، ليفصله هدف وحيد عن محمد شريف لاعب إنبي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز برصيد 16 هدفًا.


وبهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
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