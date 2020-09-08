المدير الفني لـ حرس الحدود يكشف سبب هزيمة فريقه أمام الأهلي

قال محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن فريقه لم يكن محظوظا أمام الأهلي أمس، بمباراة الاسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز.
وأضاف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،"الأهلي
يمتلك لاعبين مميزين وبدلاء على اعلى مستوى، والحرس يعاني من اصابات كثيرة بسبب ضغط المباريات، والوقت لم يسعفنا للاستعداد".
واستطرد: "دفعت بـ عمرو الحلواني وكنت أتمنى أن يكثف عرضياته، ولكن التوفيق لم يحالفنا أمام الأهلي".
وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الدوري الممتاز.
وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، أحرزهما وليد سليمان ومجدي أفشة في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ورفع وليد سليمان رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 مع الأهلي، ليفصله هدف وحيد عن محمد شريف لاعب إنبي، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز برصيد 16 هدفًا.
وبهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.