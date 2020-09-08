وسط إجراءات احترازية.. لجان إمبابة والوراق تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

فتحت اللجان الانتخابية بالوراق وإمبابة أبوابها صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020 وسط إجراءات احترازية وتواجد أمني.





وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.



