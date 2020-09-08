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أخبار البلد

وسط إجراءات احترازية.. لجان إمبابة والوراق تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي - شيماء عبد السلام - عدسة هدير عبده
فتحت اللجان الانتخابية بالوراق وإمبابة أبوابها صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020 وسط إجراءات احترازية وتواجد أمني.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
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