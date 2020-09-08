عبد العال: نداء الوطن خط أحمر.. ومصر حققت لي أكثر من طموحاتي

قال رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، إنه لا يتخلف إطلاقًا عن تلبية نداء الوطن في كل ما يطلب منه، مؤكدًا أن مصر حققت له أكثر مما كان يطمح فيه، ونداء هذا الوطن بالنسبة له خط أحمر.





ورد "عبد العال"، في معرض حديثه حول نيته بشأن الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، في حوار أجراه الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصحفي محمد الفقي والكاتب الصحفي محمد حمدي، قائلًا: "لكل حادث حديث ولكل مقام مقال.. أنا من الجيل الذي انتمي ونشأ على حب هذا الوطن.. وتربينا على مادة التربية الوطنية والقومية والتربية العسكرية ودرسنا تاريخنا جيدًا".





وأضاف: "بالرغم من أني عشت بالخارج لكني لم أفكر إطلاقًا في أن أترك هذه الدولة، لم أحمل جواز سفر إلا المصري ونشأنا على ميثاق العمل الوطني، (اتعجنا بطين هذا البلد)".





وتابع: "ساهمت في كل تكليف من الدولة حتى أنني في عام 1993 تم تكليفي من وزارة الخارجية بالمساهمة في كتابة الدستور الأثيوبي، وسافرت إلى هناك لفترة طويلة، ونحن من جيل المهمات الصعبة".