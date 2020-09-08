قيادات القليوبية يطمئنون على سير العملية الانتخابية بإعادة الشيوخ.. صور

توافد المواطنون بمحافظة القليوبية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام الإعادة وسط تعزيزات وتواجد أمنى مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.







وأكد المحافظ حرصه واهتمامه بتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كل سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية.



وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.





فيما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولات تفقدية للمرور على مقر اللجان استعدادا لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عالى من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان.



كما أكد على جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.



وحرصت قيادات مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المرور الميدانى على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية فى يوم الاعادة الأول ومتابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية ضمانا لسير العملية الانتخابية في أمان وانتظام.