زغاريد و فستان وبدلة تحت المياه..شاهد دهب وعجائبها

قال صدام كيلاني، صاحب أطول غطسة تحت الماء، إن فكرة اقامة حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة ذهب لم تكن جديدة ولكن المختلف كان ان الفستان والبدلة "معمولين مخصوص من خامات بدل الغطس وملابس البحر".





وتابع صدام كيلاني، خلال حواره عبر برنامج "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، انهم طلبوا من مصنع ان يقوم بعمل البدلة والفستان، وده اللي كان تحدي، موضحا ان زوجته كانت متحمسة وخائفة من الفكرة.





وأضاف ان كان هناك تأمين والجهات الأمنية كانت مهتمة بالحدث للحفاظ على صحتهم وأمنهم تحت الماء وليخرج الحدث بهذا الشكل، لافتًا الى ان بالرغم من انهم لم يعرفوا احد الا ان يوم الزفاف "ذهب كانت كلها واقفة على البلاج بتزغرط".





واكد على ان البساطة تعطي طابع مختلف للحياة، وان ليس من الشرط ان تكون كل حاجة معقدة وبها الكثير من التكاليف.



