AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زغاريد و فستان وبدلة تحت المياه..شاهد دهب وعجائبها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
حفل زفاف مصري في
حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال صدام كيلاني، صاحب أطول غطسة تحت الماء، إن فكرة اقامة حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة ذهب لم تكن جديدة ولكن المختلف كان ان الفستان والبدلة "معمولين مخصوص من خامات بدل الغطس وملابس البحر".

وتابع صدام كيلاني،  خلال حواره عبر برنامج "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، انهم طلبوا من مصنع ان يقوم بعمل البدلة والفستان، وده اللي كان تحدي، موضحا ان زوجته كانت متحمسة وخائفة من الفكرة.

وأضاف ان كان هناك تأمين والجهات الأمنية كانت مهتمة بالحدث للحفاظ على صحتهم وأمنهم تحت الماء وليخرج الحدث بهذا الشكل، لافتًا الى ان بالرغم من انهم لم يعرفوا احد الا ان يوم الزفاف "ذهب كانت كلها واقفة على البلاج بتزغرط".

واكد على ان البساطة تعطي طابع مختلف للحياة، وان ليس من الشرط ان تكون كل حاجة معقدة وبها الكثير من التكاليف. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. أول محترفة لحام تحت الماء في الشرق الأوسط: عملي ليس للرجال فقط.. صور

في موسم الصيف .. 7 مشاكل صحية تسببها لسعات قنديل البحر

صارعت القرش تحت الماء.. سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. صور

غطس من غير ما يقب.. عضة سمكة تقتل مراهقا في البحر

وزير الرياضة يلتقي بالسباح ولاء حافظ استعدادا لليوم العالمي للسلام

ترشيحاتنا

زغاريد و فستان وبدلة تحت المياه..شاهد دهب وعجائبها

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد موته جوعا.. أطباء يعثرون على شئ غريب في بطن طائر مهدد بالانقراض.. فيديو وصور

بعد تراجعه 7 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020

AdvertisementS

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة