برلماني: قنوات الإخوان أدمنت الكذب .. وتهدف لعرقلة جهود التنمية

دعا جون طلعت عضو مجلس النواب، المواطنين إلى صم آذانهم عن سيل الشائعات الإخوانية التى تم ترويجها عبر الإعلام الإخوان خلال الأيام الماضية.





وأشار جون، إلى أن الإخوان أطلقوا كما هائلا من الشائعات خلال الفترة الماضية بهدف عرقلة جهود الدولة نحو التنمية، وإثارة حالة مقصودة من البلبلة واللغط والتشكيك، ومن المفترض أن يواجهها المواطن بسلاح الوعى وهذا هو دور وسائل الإعلام الوطنية فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه حاول إحصاء الشائعات الاخوانية خلال الأيام القليلة الماضية فوجد أن بعضها يتعلق بعمل البرلمان والبعض الآخر يستثمر الوفاة الطبيعية لعصام العريان للزعم بان قاداتهم يواجهون الموت فى السجون، وجانب اخر من الشائعات يدعى على الدولة كذبا ترحيل المواطنين من بعض الأماكن.





وأضاف:"هذه جماعة ارهابية قنواتها أدمنت الكذب والحل هو تجاهلها تماما من جانب المواطن".