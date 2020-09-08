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محافظات

محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات المحافظة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:51 م
محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية
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ايمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح صباح اليوم  من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان  عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلي لجان الانتخابات، فى اليوم الاول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ .


 حيث اطمأن علي انتظام سير العملية الانتخابية  باللجان دون حدوث أي معوقات  وبدأ توافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين ، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت ، وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

جاء ذلك خلال ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة  بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وكافة الجهات التنفيذية المعنية وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من اليوم وعلى مدار يومين  وحتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ستعمل علي مدار الـ24 ساعة ، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية  وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم  وأنه سيتابع على مدار اليوم سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات.

وأضاف المحافظ أنه تم دفع كافة الإمكانيات والتجهيزات لتوفير كافة الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر مشيرا انه تم إنشاء مظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس  كما سيتم توزيع الكمامات  بالمجان  أمام اللجان حرصا على سلامة المواطنين .
محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات المحافظة
محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات المحافظة
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