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محافظات

محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:56 م
إقبال الناخبين للتصويت
إقبال الناخبين للتصويت في جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام عملية التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت"صباح اليوم"في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة،حيث تجرى الانتخابات في 481 مركزًا انتخابيا  يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال (مليون و875 ألف مواطن)من  المسجلين في قواعد بيانات الناخبين،وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا. 

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة،وذلك في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد قائد قوات تأمين بني سويف،والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة . 

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واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية،للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول،ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات. 

وكان المحافظ قد استقبل صباح اليوم أعضاء غرفة العمليات المركزية ، قبل انعقادها ، حيث تمت مناقشة عدد من التفاصيل وآليات عمل الغرف الرئيسية والفرعية الخاصة بمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي التي تجرى على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 8 و9 سبتمبر الجاري. 

محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
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