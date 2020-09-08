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ثقافة

رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:05 م
متحف كوم اوشيم
متحف كوم اوشيم
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محمد الاسكندرانى
يستقبلك ببوابات ملكية، عند مدخلة بمدينة كرانيس الأثرية فى الفيوم بجمالها اليوناني والروماني ، عند الكيلو 72 للحفاظ على التراث الاثري بالفيوم .

حين تدق أبواب متحف كزم اوشيم ،التى تفتح فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، لتبدا رحلتك فى عبق الماضي ،  طابقين لكل واحد منهم طابعه الخاص و تاريخه الذى ينتظرك لترتوى بشغفه الأول منه لعرض الاثار ما قبل التاريخ و حتي نهاية العصر الرومانى فيما ياخذك الطابق الثاني ، يعرض الاثار القبطية و الإسلامية و العصر الحديث .

افتتح متحف كوم أوشيم عام ١٩٧٤وذلك للتعريف بتاريخ الفيوم، ليضم بعض القطع الأثرية التي عُثر عليها بالمنطقة، ويركز سيناريو العرض على موضوعات متنوعة تتعلق بمظاهر الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية في مجتمع الفيوم القديم مثل الزراعة، والصيد، وتربية الحيوانات والطيور، والصناعات القديمة.

يحتوى المتحف على ، كنوز تاريخه و اثرية لملوك و أفراد ولوحات و أدوات الصيد و الفلاحة ، تقدر عددها بـ 320 قطعة اثرية ، التي استخدمها المصريين و اليونانيين والرومان .

سترى العديد من أدوات التجميل و المكاحل ، التى استخدمها قدماء المصريين ، والمراكب المصغرة و أدوات الصيد و الأدوات المستخدمة يوميا ، لتكون تجربة ، ترحل بك الى الماضي فى تلك الحقائب التاريخية المختلفة .

رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
رحلة في عبق آلاف السنين بـ متحف كوم أوشيم .. صور
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