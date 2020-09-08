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حوادث

خطوات استخراج تصريح العمل من تليفونك المحمول

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:14 م
تطبيق الهواتف المحمولة
تطبيق الهواتف المحمولة
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مصطفى الرماح
قدمت وزارة الداخلية خدمة على بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لـ تصاريح العمل.

قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg) ،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة. 

يأتى ذلك استمرارًا لتطوير وتحديث جميع جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها؛ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.

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