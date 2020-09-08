عقبي: تأييد الرئيس السيسي دعم للدولة المصرية والبناء أصاب أهل الشر في مقتل

أكد الدكتور أسامة عقبي المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات المهنية، أن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تأييد و دعم للدولة المصرية، مضيفًا أن الرئيس السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة المصرية من خلال خطة البقاء و البناء.





تابع عقبي، الرئيس السيسي نجح في إقامة مشروعات تنموية ضخمة بكافة المجالات، بتكلفة تخطت الأربعة آلاف مليار جنيه خلال ست سنوات، لأول مرة في تاريخ مصر.





وأوضح أن تلك النجاحات أصابت أهل الشر و أعوانهم بالداخل والخارج في مقتل، خاصة و أن أحلامهم في تفكك وضعف الدولة المصرية ذهبت أدراج الرياح على يد الزعيم عبد الفتاح السيسي الذي لم يتوانى عن التصدي لكافة مخططاتهم الدنيئة، الهادفة للنيل من مصرنا المحروسة وشعبها الأبي وجيشها العظيم.