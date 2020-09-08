بالزغاريد.. مسيرة لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن بالأقصر

انطلقت مسيرة حاشدة لعدد كبير من السيدات في مدينة الطود لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي بمحافظة بالأقصر الضوي أحمد الضوي الشهير بناصر الضوي رقم 2 رمز الكتاب والدكتور النوبي فتحي رمز القلم.





وشارك في المسيرة التي طافت عددا كبيرا من الشوارع السيدات والفتيات الذين استخدموا الطبول والدفوف وأطلقوا الزغاريد احتفالا بالمرشح في إعلان لدعمه وتأييده للفوز بأحد مقاعد مجلس الشيوخ من المقعدين المخصصين للنظام الفردي لمحافظة الأقصر.









بدأت اليوم الثلاثاء انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ وتنتهي غدا الاربعاء حيث تنافس في الجولة الأولى داخل محافظة الأقصر نحو 25 مرشحا للفوز بمقعدي الفردي يتقدمهم مرشحي حزب مستقبل وطن ناصر الضوي رمز الكتاب والدكتور النوبي فتحي رمز القلم ووصل الى جولة الإعادة مرشحي حزب مستقبل وطن ومرشحين مستقلين.





على صعيد متصل بدأت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ عملها مبكرا لمتابعة مجريات عمليات الاقتراع وذلك برئاسة النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر وبمشاركة كلا من الإعلامية شيرين إدريس الأمين المساعد بأمانة الحزب بالمحافظة والدكتور عبدالحق سيد امين المتابعة والتواصل الاجتماعي والمهندس مصطفي شعيب امين العضوية وتكنولوجيا المعلومات وعمر شوقي أمين الاعلام وبالتنسيق مع أمناء المراكز والبندر وأمناء الأمانات النوعية بالحزب بالأقصر.



