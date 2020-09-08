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رياضة

سيد معوض يقود دراجة خلال إجازته الصيفية.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:40 م
سيد معوض
سيد معوض
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محمد بدران

شارك سيد معوض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد بمنتخب مصر حاليًا، متابعيه صورة جديدة له عبر "استوري" علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر سيد معوض بإطلالة صيفية على متن دراجة اثناء قضاء العطلة الصيفية.


يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.


وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

سيد معوض يقود دراجة خلال إجازته الصيفية.. شاهد
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