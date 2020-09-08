سيد معوض يقود دراجة خلال إجازته الصيفية.. شاهد

شارك سيد معوض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد بمنتخب مصر حاليًا، متابعيه صورة جديدة له عبر "استوري" علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".







وظهر سيد معوض بإطلالة صيفية على متن دراجة اثناء قضاء العطلة الصيفية.







يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.





