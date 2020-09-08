محمد عبد العزيز: انتخابات الشيوخ تسير بشكل هادئ ومنتظم









وبدأ أول أيام الاقتراع في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020 بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة الأربعاء 16 سبتمبر.









ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد والمنوفية على مقعدين وكفر الشيخ مقعدين والجيزة مقعد واحد وبني سويف مقعد واحد وأسيوط ثلاثة مقاعد وسوهاج خمسة مقاعد وقنا ثلاثة مقاعد والأقصر مقعدين وأسوان مقعدين ودمياط مقعد واحد وبورسعيد مقعد واحد والإسماعيلية مقعد واحد ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربع التي خصصت لنظام القائمة.









ومن المقرر أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة للقضاة وأعضاء اللجان الفرعية من الساعة 3 إلى 4 عصرًا.









وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها لإجراء جولة الإعادة على مقاعد النظام الفردي في 14 محافظة بالجمهورية بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا خلال عملية التصويت حفاظًا على صحة وسلامة أطراف العملية الانتخابية.









وأضافت أنه على رئيس اللجنة الفرعية التواجد في مقر اللجنة الفرعية المنوط به في تمام الساعة 8 صباحًا للتأكد من وجود حقيبتين زرقاء وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ كشف الناخبين، وحوافظ بلاستيكية شفافة لحفظ بطاقات الاقتراع المستخدمة للنظامين، وأجولة لحفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وعدد كاف من الأقفال البلاستيكية والشريط اللاصق المؤمن، وملصق برقم اللجنة الفرعية خارج اللجنة وداخلها، ولافتات إرشادية خارج مقر اللجنة وداخلها لتسهيل عملية الاقتراع، على أن يقوم بإزالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع، وكذلك التأكد من وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة وسلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها وسهولة حركة الناخبين داخل اللجنة، والتنسيق مع المسئول عن تأمين مركز الاقتراع بتنظيم طابور الناخبين، والاستعانة بمنسق الطابور وإرشادهم إلى أرقامهم بالكشف، وتنظيم الانتظار والدخول إلى اللجنة مع مراعاة المسافات الأمنية بين الناخبين والتنبية بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة، والاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.









ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بتحديد مكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجنة على النحو الذي يمكنه من متابعة العملية الانتخابية دون التسبب في تعطيلها أو عرقلتها، وكذلك مراجعة أدوات العملية الانتخابية وهي كابينة أو أكثر من كبائن الاقتراع وعدد كاف من صناديق الاقتراع الشفافة للنظام الفردي، والأدوات المكتبية و أوراق العملية الانتخابية الموجودة بالحقيبة الزرقاء والتأكد من سلامة غلاف بطاقة الاقتراع.









كما يقوم بإثبات حضور أمناء اللجنة الفرعية بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية وكشف حضور أمناء اللجنة ومنسقي الطابور، والتأكد من أن صندوقي الاقتراع فارغين واستعراضها أمام الحاضرين وإغلاق جوانب الصندوقين باستخدام أقفال بلاستيكية مؤمنة وتقرأ الأرقام المسلسلة لكل منهما علنًا وتسجل في محضر إجراءات اللجنة الفرعية.









وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحًا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، وذلك حتى لو لم يحضر أي من مندوبي المرشحين، والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور (الأولوية لكبار السن ولذوي الإعاقة) ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي ويحتفظ رئيس اللجنة بإثبات شخصية الناخب حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته.









ويقوم الناخب عقب الإدلاء بصوته بالتوقيع في كشوف الناخبين، ويوقع أمين اللجنة الذي يختاره رئيسها قرين توقيع كل ناخب، ولا يجوز تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه، كما يجب ملاحظة وضع الناخب لبطاقة الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.







