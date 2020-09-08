AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير برمجيات يوضح تفاصيل البرنامج الجديد للتصويت الإلكتروني في الانتخابات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور أحمد ابوالمجد، أستشاري ،برمجيات مايكروسوفت وتحليل النظم المالية في المملكة المتحدة عن تطبيق "صوتك" لكيفية التصويت الالكتروني في الانتخابات  البرلمانية والاستفتاءات وانتخابات المحليات في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي .

وأضاف " أبو المجد" خلال مداخلة هاتفية ، في برنامج " الان" المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن هذا التطبيق يساعد نحو التوجه الإلكتروني كجزء من مشروع كامل للتحول الرقمي ، مشيرا الى أن  تطبيق "صوتك" يدعم التشغيل الإلكتروني وسيتم تشكيل لجان توعية بكيفية استخدامة  علي ، أن يستخدم بشكل جزئي في انتخابات مجلس النواب المقبلة ويكون بشكل تجريبي.

وتابع :" سيتم إضافة جميع الأصوات الانتخابية والبالغ عددها في قاعدة الناخبين 62 مليون و940 ألف و165 ناخبا، وربط جميع الناخبين بقواعد البيانات المدنية للدولة من خلال (بصمة الاصبع – الاسم – الرقم القومى – الدائرة الانتخابية) ".

وأوضح " أبو المجد " أنة بخصوص آلية التصويت، سيقوم المواطن من خلال بصمة الإصبع والوجه والبيانات السابقة بالتصويت المباشر فى دقائق معدودة تحت الإشراف المباشر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يقوم الناخب بشكل فردي في غرفة منفصلة، ويدلي بصوته من خلال البث المباشر في دقائق معدودة ، بعد التأكد من بيانات الناخب إلكترونيًا يقوم التطبيق بعرض الناخبين طبقا للدائرة الانتخابية.

وأشار إلى أن تصميم هذا التطبيق يتمافيه مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمنع الغش والتزوير والاختراق من خلال استخدام البرمجيات الحديثة والمدعومة بالكامل من قبل الدولة خاصة وانة صمم ليمكن الناخب المصري من الإدلاء بصوته في الاستفتاءات الدستورية وانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية.

وواصل "ابو المجد" تصريحاتة قائلا :" يوفر التطبيق حق المواطن في معرفة السيرة الذاتية للناخب من خلال التطبيق؛ إضافة إلى ذلك يحتوي على الدستور المصرى لعام ٢٠١٤، لتوعية المواطن بواجباته وحقوقه الدستورية، ويحتوي على مجمع البيانات الرسمية للحكومة لافتا الى أنة يدعم التطبيق بجانب التصويت، تعبير المواطن عن رأيه من خلال زر إعجاب أو عدم إعجاب بأداء أفراد الحكومة، وليس التصويت، بالإضافة إلى مجمع للبيانات الرسمية للحكومة، ومجمع لأحدث المشروعات والانجازات الحكومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ.. وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين بالخارج حق دستوري ولهم دور بارز في كل الاستحقاقات

قبل ساعات من انطلاقها .. آليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

الوطنية للانتخابات تعلن إجراءات تصويت المصريين في الخارج بسباق الشيوخ.. مستندات

أبو شقة: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

الوطنية للانتخابات تحدد الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الناخبون أمام المكاتب الخدمية للنائب محمد أبو العينين للكشف عن لجانهم الفرعية

ترشيحاتنا

رسالة سيد عبدالحفيظ لوليد سليمان في مباراة الحدود

مفاجأة ..نائب محافظ القاهرة: غدا نعلن التخفيضات في مخالفات البناء.. وتصل إلى 40%

الأخوة الأعداء.. باسم سمرة يهين محمد رمضان والأخير يستعين به في موسى

احترس.. 5 أخطاء ترتكبها عند شراء تليفزيون ذكى

الكويت: الحكومة تراجع قائمة الدول الـ 32 الممنوع دخول مواطنيها البلاد

تعرف على أبرز ما سيعلنه وزير التعليم غدا بشأن العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ روبرت دي نيرو بالكمامة في شوارع ولاية نيويورك.. صور

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد