الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جمعية الأورمان تنجح فى إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة بالقلب لعدد من المرضى

جهود جمعية الأورمان
محمد عبد الفتاح

نجحت جهود جمعية الأورمان فى إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة في القلب لعدد من المرضى من أبناء قرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك فى إطار جهودها المستمرة لدعم المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن هذا الإنجاز يعكس روح التكافل الاجتماعى والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بأسوان لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

جهود جمعية الأورمان

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى. 

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجاناً.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

الإرهابي علي عبد الونيس

التاريخ يعيد نفسه.. جماعة الإخوان الإرهابية تتنصل من أعضائها بعد ضبطهم

أرشيفية

للمرة الأولى في تاريخها.. الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالميا في الصادرات

بغداد

العراق على حافة الانفجار.. ميليشيات مرتبطة بإيران تضرب بعثة أمريكية في بغداد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد