جمعية الأورمان تنجح فى إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة بالقلب لعدد من المرضى

نجحت جهود جمعية الأورمان فى إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة في القلب لعدد من المرضى من أبناء قرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك فى إطار جهودها المستمرة لدعم المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن هذا الإنجاز يعكس روح التكافل الاجتماعى والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بأسوان لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجاناً.