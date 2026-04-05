الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حفظ الوثائق بتقنيات المحاكاة والطباعة الحديثة

جانب من الحدث
عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا تنسيقيا مع أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حفظ وتوثيق الوثائق التاريخية بنظام المحاكاة والطباعة الحديثة ، في إطار توجهات الدولة لصون التراث اللامادي وتعزيز الهوية الثقافية ورقمنتها ؛ وذلك بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الداخلة، وعدد من أعضاء اللجنة المُختصّة.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم أُنجازه من أعمال حيث تم الانتهاء من طباعة (50) وثيقة نادرة بنظام المحاكاة على خامات متخصصة، وترجمتها وإعدادها كمرجع علمي، إلى جانب تصنيع حافظات جلدية مُصممة وفق مواصفات فنية أكثر استدامة، وتجهيزها داخل حاويات تراثية تمهيدًا لعرضها في الفعاليات المختلفة؛ بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية للحفاظ على الموروث الوثائقي للمحافظة.

وأكدت المحافظ على أهمية متابعة أعمال اللجنة وتوسيع دائرة التغطية لتشمل جميع المراكز؛ بما يضمن استدامة المشروع وتعظيم الاستفادة منه علميًا وثقافيًا، مشيدةً بما تحقق من نتائج ملموسة تعكس دقة التنفيذ وجودة المخرجات، وموجهةً باستمرار التنسيق مع الجهات العلمية والمعنية لاستكمال مراحل المشروع، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة وإتاحة المحتوى للباحثين وفق أطر علمية ومنهجية دقيقة.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

صفاء جلال لصدى البلد: تعاطفت مع شخصية فايزة في مسلسل شاهد قبل الحذف

محمد رضوان: أقدم واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدا وشرا في شاهد قبل الحذف

سامي مغاوري لصدى البلد: تعاطفت مع شخصيتي في مسلسل أب ولكن

حريق
حريق
حريق

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

