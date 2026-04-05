محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حفظ الوثائق بتقنيات المحاكاة والطباعة الحديثة

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا تنسيقيا مع أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حفظ وتوثيق الوثائق التاريخية بنظام المحاكاة والطباعة الحديثة ، في إطار توجهات الدولة لصون التراث اللامادي وتعزيز الهوية الثقافية ورقمنتها ؛ وذلك بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الداخلة، وعدد من أعضاء اللجنة المُختصّة.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم أُنجازه من أعمال حيث تم الانتهاء من طباعة (50) وثيقة نادرة بنظام المحاكاة على خامات متخصصة، وترجمتها وإعدادها كمرجع علمي، إلى جانب تصنيع حافظات جلدية مُصممة وفق مواصفات فنية أكثر استدامة، وتجهيزها داخل حاويات تراثية تمهيدًا لعرضها في الفعاليات المختلفة؛ بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية للحفاظ على الموروث الوثائقي للمحافظة.

وأكدت المحافظ على أهمية متابعة أعمال اللجنة وتوسيع دائرة التغطية لتشمل جميع المراكز؛ بما يضمن استدامة المشروع وتعظيم الاستفادة منه علميًا وثقافيًا، مشيدةً بما تحقق من نتائج ملموسة تعكس دقة التنفيذ وجودة المخرجات، وموجهةً باستمرار التنسيق مع الجهات العلمية والمعنية لاستكمال مراحل المشروع، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة وإتاحة المحتوى للباحثين وفق أطر علمية ومنهجية دقيقة.