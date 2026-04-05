مدينة مرسى مطروح لـ المواطنين: لاتدفعوا أموالا لأشخاص خارج المركز التكنولوجي

حذر اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح المواطنين وأصحاب المحال التجارية والعيادات الخاصة والمراكز الطبية والشركات وجميع الأنشطة التجارية بتحري الدقة في عدم تحويل مبالغ مالية علي أرقام للكاش من أشخاص أو أي كيانات نظير قيمة دفع مستحقات أو غرامات مالية لحساب وحدة الاعلانات بمركز ومدينة مرسي مطروح .

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح أن الجهة الوحيدة المختصة في التعامل مع الجماهير في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تقوم بتحصيل المستحقات المالية لتراخيص المحال ودفع رسوم وحدة الإعلانات " يفط المحال " هو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة . وأعلن " رجب " بأن وحدة الاعلانات بمدينة مرسي مطروح هي الجهة المسئولة عن اصدار تراخيص اللافتات " يفط المحال " طبقا للقانون رقم 208 لسنة 2020 ، وغير مسئولة عن أي حالات نصب أو احتيال من كيانات أو أشخاص باسم وحدة الاعلانات يعملون خارج المركز .

وقرر رئيس مدينة مرسي مطروح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من ينتحل صفة موظف بالمركز ويقوم بتحصيل مبالغ بدون وجه حق وعلي الجميع تحري الدقة والحذر وسؤال الأشخاص المنتحلين صفة الموظف والتحقيق من بطاقة الرقم القومي للشخص المنتحل .