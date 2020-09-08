للراغبين التحويل إلى كلية آداب حلوان .. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

اعلنت كلية الاداب بجامعة حلوان عن فتح باب التحويلات بالكلية من الكليات الاخرى اليها و ذالك وفقا للشروط التى اقرها و اعلنها المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى .
ننشر لراغبى التحويل الى كلية الاداب بجامعة حلوان شروط التحويل الى الكلية :
- ان يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من محافظتى القاهرة او الجيزة
- فى حال وجود شهادة ثانوية عامة من محافظة خارج نطاق القاهرة الكبرى يشترط وجود ما يفيد بنقل محل الاقامة او نقل عمل الوالد
والاوراق المطلوبة للتحويل للكلية هى :
- صورة البطاقة الشخصية للطالب
- ايصال كهرباء حديث
- صورة شهادة الثانوية العامة
- اصل المحتوى العلمى للمقررات التى درسها الطالب بالكلية الملتحق بها
- بيان نجاح الطالب بالتقديرات