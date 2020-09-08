للراغبين التحويل إلى كلية آداب حلوان .. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة





اعلنت كلية الاداب بجامعة حلوان عن فتح باب التحويلات بالكلية من الكليات الاخرى اليها و ذالك وفقا للشروط التى اقرها و اعلنها المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى .









ننشر لراغبى التحويل الى كلية الاداب بجامعة حلوان شروط التحويل الى الكلية :









- ان يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من محافظتى القاهرة او الجيزة





- فى حال وجود شهادة ثانوية عامة من محافظة خارج نطاق القاهرة الكبرى يشترط وجود ما يفيد بنقل محل الاقامة او نقل عمل الوالد





والاوراق المطلوبة للتحويل للكلية هى :





- صورة البطاقة الشخصية للطالب





- ايصال كهرباء حديث





- صورة شهادة الثانوية العامة





- اصل المحتوى العلمى للمقررات التى درسها الطالب بالكلية الملتحق بها





- بيان نجاح الطالب بالتقديرات







