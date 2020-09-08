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تعليم

للراغبين التحويل إلى كلية آداب حلوان .. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:15 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

اعلنت كلية الاداب بجامعة حلوان عن فتح باب التحويلات بالكلية من الكليات الاخرى اليها و ذالك وفقا للشروط التى اقرها و اعلنها المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى  . 


 ننشر لراغبى التحويل الى كلية الاداب بجامعة حلوان شروط التحويل الى الكلية : 


- ان يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من محافظتى القاهرة او الجيزة 

-  فى حال وجود شهادة ثانوية عامة  من محافظة خارج نطاق القاهرة الكبرى يشترط  وجود ما يفيد بنقل محل الاقامة او نقل عمل الوالد 

والاوراق المطلوبة للتحويل للكلية هى : 

- صورة البطاقة الشخصية للطالب 

-  ايصال كهرباء حديث 

- صورة شهادة الثانوية العامة 

-  اصل المحتوى العلمى للمقررات التى درسها الطالب بالكلية الملتحق بها 

- بيان نجاح الطالب بالتقديرات 


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