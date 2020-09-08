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منوعات

حادثة غريبة.. سيدة تكتشف أنها حامل قبل الولادة بيومين.. وتنجب في الشارع

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:25 م
سيدة تكتشف أنها حامل
سيدة تكتشف أنها حامل قبل الولادة بيومين
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شيماء مصطفى
في حادثة فريدة من نوعها، اكتشفت سيدة اسكتلندية، خبر حملها قبل يومين فقط من موعد ولادتها طفلها الثاني.


ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، لم تظهر على ستايسي ستيفنسون، البالغة من العمر 30 عامًا، أي أعراض للحمل، وكانت تعتقد أن وزنها الزائد كان بسبب الإفراط في تناول الطعام أثناء إغلاق كورونا.


لكن بعد معاناتها من تورم القدمين وارتفاع ضغط الدم، قررت ستايسي إجراء اختبار، لتكتشف أنها حامل، لتصاب بالذهول والصدمة.


وبعد يومين فقط من تلقيها نبأ حملها، شعرت ستايسي بأعراض الولادة، واتصلت بالإسعاف لنقلها إلى المستشفى، لكن وقت الانتظار كان كبيرا، وخلال الطريق اضطرت السيارة للوقوف على جانب الطريق السريع لتوليدها حيث أنجبت ولدا أسمته كالوم.


وأكدت ستايسي أن الخبر كان مفاجئا للجميع خاصة ابنها الأكبر روبي، كما أنها لم تكن مستعدة للأمر، ما جعل والديها وشقيقتها يذهبون لشراء الملابس وعربة الأطفال وكل مستلزمات الطفل الجديد.
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