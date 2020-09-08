حادثة غريبة.. سيدة تكتشف أنها حامل قبل الولادة بيومين.. وتنجب في الشارع

في حادثة فريدة من نوعها، اكتشفت سيدة اسكتلندية، خبر حملها قبل يومين فقط من موعد ولادتها طفلها الثاني.









ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، لم تظهر على ستايسي ستيفنسون، البالغة من العمر 30 عامًا، أي أعراض للحمل، وكانت تعتقد أن وزنها الزائد كان بسبب الإفراط في تناول الطعام أثناء إغلاق كورونا.









لكن بعد معاناتها من تورم القدمين وارتفاع ضغط الدم، قررت ستايسي إجراء اختبار، لتكتشف أنها حامل، لتصاب بالذهول والصدمة.









وبعد يومين فقط من تلقيها نبأ حملها، شعرت ستايسي بأعراض الولادة، واتصلت بالإسعاف لنقلها إلى المستشفى، لكن وقت الانتظار كان كبيرا، وخلال الطريق اضطرت السيارة للوقوف على جانب الطريق السريع لتوليدها حيث أنجبت ولدا أسمته كالوم.







