للسنة الرابعة.. «يوم أن قتلوا الغناء» تعود على مسرح الطليعة 13 سبتمبر

يعود أبطال العرض المسرحي المتميز "يوم أن قتلوا الغناء"، للوقوف من جديد على خشبة مسرح الطليعة ، التابع للبيت الفني للمسرح؛ لتقديم عرضهم ، وذلك للسنة الرابعة على التوالي بداية من 13 سبتمبر الجاري.





"يوم أن قتلوا الغناء" من التجارب المسرحية المتفردة والمتميزة، التي قدمها البيت الفني للمسرح، حيث استمر في تقديمها على مدى 3 سنوات، ويعود تكراره للنجاح الجماهيري والنقدي الكبير الذي حققه خلال مواسم عرضه.





ويعد العرض، هو صائد الجوائز لعام 2017، إذ حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي بالدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج.





العرض تدور فكرته عن صراع ما بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، وهو من تأليف محمود جمال، وإخراج تامر كرم، وبطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، ومحمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، وحمادة شوشة، أداء صوتي النجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك.