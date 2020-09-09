AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9-9-2020 بمحافظات مصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 9 -9- 2020، في القاهرة والمحافظات.


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى الرطوبة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

مطروح الصغرى 25 والعظمى 30 

بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

السويس الصغرى 24 والعظمى 36

العريش الصغرى 22 والعظمى 32

رفح الصغرى 22 والعظمى 32

طابا الصغرى 26 والعظمى 37

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 40 

الغردقة الصغرى 38 والعظمى 40 

الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37 

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37 

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان الصغرى 31 والعظمى 44 

شلاتين الصغرى 29 والعظمى 39 

حلايب الصغرى 30 والعظمى 35 

الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 42
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 -8- 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24-8-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 - 8 - 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 -8- 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 -9 -2020 بالقاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

قتلى وجرحى في تفجير استهدف نائب الرئيس الأفغاني

بالصفع والركل.. ضابط أمريكي يعتدي على شاب أسود بعنف داخل الحجز .. فيديو

عايز إيه من الزمالك؟.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: لو راجل خُد مِني جنيه

رئيس بنك القاهرة: ملتزمون بتعليمات «المركزي» عن مبادرة تأجيل الأقساط

محافظ الشرقية: 150 ألف شخص لم يتقدموا بطلب التصالح في مخالفات البناء

بديل لتاتو الحواجب.. أسرع وصفة طبيعية تبرز جمال عينيك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

جالسة على نفس الكرسي لمدة سنة.. إهمال عجوز من ذوي الإعاقة حتى وفاتها متعفنة بأستراليا.. صور

مطاردة مثيرة لرجل ضرب عجوزًا في نيويورك .. فيديو