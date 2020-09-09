رئيس تعليم البرلمان يشيد بتوجيه الرئيس بإطلاق جامعة مصر المعلوماتية

أشاد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بتوجيه الرئيس السيسى بإطلاق جامعة مصر المعلوماتية؛ مشيرا إلى أن

يشرب معلومات " ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية الحديثة تهتم بالمعلومات ولابد ان نوجه الشكر له دائما على إهتمام الرئيس بالمعلومات والتقدم العلمى الحديث.

وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: "العالم كله بياكل و يشرب معلومات " ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية الحديثة تهتم بالمعلومات ولابد ان نوجه الشكر له دائما على إهتمام الرئيس بالمعلومات والتقدم العلمى الحديث.

وأضاف هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : الرئيس السيسى دائما ينادى بالتطور العلمى مثل الدول الأوروبية ،مشيرا إلى أن جامعة مصر المعلوماتية ستكون خطوة رائدة

وأضاف هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : الرئيس السيسى دائما ينادى بالتطور العلمى مثل الدول الأوروبية ،مشيرا إلى أن جامعة مصر المعلوماتية ستكون خطوة رائدة فى ظل انتشار المعلوماتية على مستوى العالم.

وحصر، باعتبار أن الثروة العقارية تعتبر من أكبر الثروات فى مصر.

مصر بها ثروة عقارية تحتاج إلى دراسة وحصر، باعتبار أن الثروة العقارية تعتبر من أكبر الثروات فى مصر.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية وتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وتم عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".