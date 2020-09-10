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برلمان

برلماني: ساهمنا في إصدار قوانين تؤدي لتطوير العملية التعليمية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
النائب سامى هاشم
النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مجلس النواب المنتهية ولايته في أغسطس الماضي، أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الخامس.

وأشار "هاشم"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة التعليم ساهمت في دور الانعقاد الخامس، في إقرار  تعديلات على قانون تنظيم الجامعات وقانون التعليم وقانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وقانون صندوق دعم المشروعات التعليمية.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن القوانين التى ساهمت لجنة التعليم بالبرلمان فى إصدارها تؤدي إلى تطوير العملية التعليمية وتحسينها خلال المرحلة القادمة.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.

وفيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼  من البيانات العاجلة.
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