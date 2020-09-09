جيانا فاروق: فريق أولمبي خاص يتولى إعدادي لأولمبياد طوكيو.. فيديو

كشفت جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه فى العالم ولاعبة النادي الأهلي المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 أن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الظهراوي وفر لها فريق إعداد خاص بعد حسم تأهله رسميا لطوكيو .









وأضافت جيانا فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الاتحاد اهتم بتوفير فريق أولمبي خاص بها لاعدادها لاولمبياد طوكيو على اكمل وجه و من اجل التركيز اكثر من اجل العودة من طوكيو بميدالية أوليمبية لمصر .





وأوضحت جيانا ان اتحاد الكاراتيه قرر اعطاء المهمة الفنية لمحمد عبد الرجال مدرب فني و عمرو سعد مدرب أحمال و دكتور محمد صفي طبيب نفسي ويتولى هذا الفريق الأولمبي الان الاعداد لطوكيو حيث انني لا أتدرب مع المنتخب و أتدرب تحت قيادة هذا الفريق خلال الفترة الحالية .



