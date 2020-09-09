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محافظات

يحدث في شمال سيناء.. إتاحة سيارات ميني فان بديلا عن التوك توك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:49 م
استبدال التوك توك
استبدال التوك توك بسيارات ميني فان
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احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء ، انه تم فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى توفير تمويل لسيارات مينى فان ( 7 راكب )، كبديل عن التوك توك بمركز ومدينة بئر العبد، وذلك عن طريق المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك" بالمحافظة، حيث يتم تقديم الطلبات خلال الفترة من يوم الأحد القادم الموافق ١٣ سبتمبر الجارى ولمدة شهر. 

وقال المحافظ في بيان، الأربعاء، إن التمويل مقدم من البنك الزراعي المصري فرع بئر العبد وبرنامج مشروعك، تحت مظلة وزارة التنمية المحلية والمحافظة، مشيرًا الى أن مبلغ التمويل يتراوح بين 100 ألف و250 ألف جنيه.

ويساهم العميل بمقدم مالى لا يقل عن ٢٥ ٪ من اجمالى المبلغ، ويكون الباقى عبارة عن قرض مدته ٥ سنوات بأقساط شهرية وبسعر عائد ١٣ ٪ .

وأشار المحافظ إلى أن هذه السيارات تخصص لمالكى التوك توك ببئر العبد للعمل كوسيلة مواصلات بديلة داخل مدينة بئر العبد وبين المدينة والقرى المختلفة، وذلك بهدف توفير فرص عمل بديلة للتوك توك ومراعاة للبعد الاجتماعي.

كما سيتم العمل علي توحيد لون هذه السيارات باللون الأصفر وتقديم إفادة من وحدة مرور بئر العبد بأنه يحمل ترخيص توك توك، وعلى أن يكون المتقدم غير موظف أو موظفًا واصيًا على أحد الأبناء كمالك للتوكتوك. 

وقال انه سيتم تحديد تعريفة ركوب بمعرفة وحدة مرور بئر العبد والمحافظة ، كما سيتم تحديد خطوط السير داخل المدينه ، وفى حالة زيادة العدد عن الحد المطلوب سيتم اجراء قرعة علنية على المتقدمين .

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