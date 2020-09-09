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حوادث

مأمورية أحوال مدنية للعاملين في العلمين الجديدة لتجديد واستخراج الرقم القومي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
وجهت وزارة الداخلية مأمورية من قطاع الأحوال المدنية بمدينة العلمين الجديدة لتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومى للعاملين بها.

       
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين ، واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى.


قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة ، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال .. حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى انتظام العمل بالمشروعات القومية استمرارًا لمسيرة التنمية التى تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

       
تم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد انتظار ومظلة لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية .

       
ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من العاملين بالمدينة ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن .. ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى استخراج أوراقهم الثبوتية .

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