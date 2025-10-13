العمدة.. إبراهيم فايق يفاجئ جمهوره بضيف حلقة اليوم

أعلن الإعلامي أبراهيم فايق عن ضيف حلقة اليوم من برنامجه الكورة مع فايق، الذي يظهر للمرة الأولي إعلاميا منذ ترك منصبه بالنادي الأهلي.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الظهور الأول للعمدة عماد النحاس في حلقة استثنائية ومرتقبة ، ‏الليلة الساعة ١١ في ⁧‫#الكورة_مع_فايق‬⁩ .

كان نادي الزوراء العراقي، أعلن عن التعاقد مع المدرب المصري عماد النحاس

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء بالبيان الرسمي للنادي أنه: “بينت الإدارة هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي”.

وتؤكد إدارة النادي أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء.

ومن المؤمل أن يصل المدرب المصري عماد النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين قادماً من فريق الأهلي المصري الذي يشرف على قيادته في الموسم الحالي وحقق معهُ نتائج مميزة .

رحيله عن الأهلي وتمهيد الطريق للخطوة الجديدة

جاء انتقال النحاس إلى الزوراء عقب رحيله عن النادي الأهلي المصري، الذي تعاقد مؤخرًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب.

وفتحت هذا التغيير في الجهاز الفني، الباب أمام النحاس لخوض تجربة خارجية جديدة، اعتبرها الإعلامي أحمد شوبير فصلًا مهمًا في مسيرته، مشيدًا بقرار التوجه إلى الدوري العراقي.