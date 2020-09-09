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محافظات

قبل غلق اللجان.. زيادة الإقبال فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالعياط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:57 م
زيادة الاقبال فى
زيادة الاقبال فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بالعياط
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أحمد زهران - حسام الفقي
شهدت بعض اللجان الإنتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ في قرى مركز ومدينة العياط، ارتفاع ملحوظ في أعداد المشاركين .

وذلك قبل ساعتين من غلق باب الإقتراع وبدء فرز الأصوات .

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ  في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.

وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
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