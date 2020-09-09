بنحضَّر قنابل.. حكيم والمدفعجية في عمل جديد.. تفاصيل

أعلن إسلام شندي عضو فريق "المدفعجية" عن تعاونه مع المطرب حكيم في عمل جديد.

ونشر إسلام صورة له برفقة حكيم عبر إنستجرام وكتب:"عم الاغنية الشعبية اللي بنتعلم منه.. حكيم.. احنا بنحضر قنابل".

وكان حكيم قد نشر مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق حكيم على الفيديو : انا شفت غدر منهم ياما".





وطرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة" عبر قناته على YouTube وحقق حكيم 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.





واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الاساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".





صحاب اونطه" لـ حكيم كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، وميكساج : م أحمد جودة، وميكس: اسامة طارق، وماستر: م أمير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.