أشهرها البلاشون والبط.. محميات الفيوم تحتضن الطيور المهاجرة من أوروبا في مشاهد خلابة

اسـ تعدت محميات وادى الريان وبحيرة قارون لاستقبال الطيور المهاجرة من دول أوروبا إلى الفيوم قبل موسمها، نتيجة لتغير المناخ.





حيث يأتى عدد كبير من الاجانب الى محميات وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم لمشاهدة وصيد هذه الطيور المهاجرة سنويا الطيور، والاكثر إقبالًا على هذا النوع من السياحة من دول أستراليا و كندا، أمريكا ، وبعض الدول العربية .

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يقول الدكتور عمرو هيبة مستشار البيئة بمحافظة الفيوم : تشتهر الفيوم سنويا اعتبارا من قرب فصل الشتاء ، بقدوم العشرات من الطيور المهاجرة من دول أوربا.





أضاف هيبة : أن منطقة وادي الريان وقارون يشتهرا بوجود أنواع من البط، وطائر الغر، والبط الغواص، بالإضافة إلى الطيور المقيمة، والطيور التي توطنت الفيوم، مثل البلاشون، والكوهية، والفلامنجو المهاجر.

ويؤكد هيبة بأن طائر القمري من أول الطيور التي تأتي أثناء موسم الهجرة، ويعتبر مبعثا للفرح بحلول موسم الصيد، وهواة الصيد الذين ما إن يرصدون ظهور القمري حتى يبدأوا بالتجهيز لرحلات الصيد ، التى تعتبر متعة لهواة الصيد .

ويضيف الدكتور : نبيل حنظل مستشار السياحة بمحافظة الفيوم بأن الإحصاءات تؤكد وجود 431 نوعًا من الطيور المهاجرة تستحوذ الفيوم على نصفها سنويا خاصة فى فصل الشتاء من كل عام.





أضاف حنضل بان الطيور التى تستقبلها محافظة الفيوم أشهرها الصقور، مثل صقر شاهين والصقر الحر، والحمراوي، والخضراوي، والبلاشون الرمادي والأبيض، والبكاشين، ونكات، والكيش، والشرشير، والشتوي، والبشاروش، والنورس، والقرقطي، والمطوق، وأبو الرؤس، والقطقاط والبط الغواص، والفرخة السلطاني، والغر،.