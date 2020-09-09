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رياضة

شاهد.. مراسم تتويج نادي الهلال ببطولة الدوري السعودي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توج نادي الهلال، رسميًا ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، موسم 2019-2020، حيث استلم لاعبوه كأس البطولة بعد نهاية الموسم بشكل رسمي.

وتم تسليم لاعبو الهلال وقائدهم محمد الشلهوب كأس البطولة، في ظل غياب الحضور الجماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان نادي الهلال قد حسم بطولة الدوري السعودي لصالحه قبل جولتين من النهاية متفوقًا على نظيره النصر.

ورفع نادي الهلال رصيده من البطولات في الدوري السعودي للبطولة 16، كأكثر الفرق المتوجة باللقب.
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