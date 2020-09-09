شاهد.. مراسم تتويج نادي الهلال ببطولة الدوري السعودي





وتم تسليم لاعبو الهلال وقائدهم محمد الشلهوب كأس البطولة، في ظل غياب الحضور الجماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكان نادي الهلال قد حسم بطولة الدوري السعودي لصالحه قبل جولتين من النهاية متفوقًا على نظيره النصر.





ورفع نادي الهلال رصيده من البطولات في الدوري السعودي للبطولة 16، كأكثر الفرق المتوجة باللقب.

الهلال @Alhilal_FC بطلًا للدوري للمرة الـ16 في تاريخه. 🏆 pic.twitter.com/8RySunxLHS — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 9, 2020

توج نادي الهلال، رسميًا ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، موسم 2019-2020، حيث استلم لاعبوه كأس البطولة بعد نهاية الموسم بشكل رسمي.