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منوعات

رجل يضرب عن الطعام لتصوير نفسه لايف على فيسبوك وهو يحتضر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:34 ص
آلان كوك
آلان كوك
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أماني إبراهيم
فشلت محاولة رجل فرنسي لإذاعة لحظاته الأخيرة وهو يحتضر على حسابه بموقع فيسبوك عبر خاصية البث المباشر، بعدما أعلن إضرابه عن تناول الطعام منذ السبت الماضي حتى يموت.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن الرجل الفرنسي آلان كوك (57 عاما) مصاب بمرض يتسبب فى التصاق جدران شرايينه ببعضها البعض، مما جعله يشعر باليأس من الحياة، ورفض تناول الطعام والشراب والأدوية منذ يوم السبت الماضي حتى يموت.

ولجأ إلى هذا الحل لأن فرنسا تعد واحدة من الدول التي تمنع القتل الرحيم، وهو الأمر الذي أثار جدلا في عدة مرات مشابهة في فرنسا، ولكن يسمح للأطباء بوضع المرضى المصابين بأمراض مميتة تحت التخدير العميق حتى يموتوا في سلام.

وبعد أن تدهورت حالته الصحية أسك بهاتفه وقرر بث لحظاته الأخيرة على فيسبوك، لكن منعه أقاربه من تنفيذ هذا الأمر، واستطاع الفريق الطبي بالمستشفى إنقاذه وجعله يتناول الطعام مجددا، وقال في أول حديث له: "لم أعد قادرا على القتال بعد الآن".

وكان قد أعلن على حسابه بفيسبوك أنه أضرب عن الطعام استعدادا لوفاته، قائلا: "أعرف أن الأيام القادمة ستكون صعبة ولكني اتخذت قراري وأنا هادئ"، وكان قد كتب خطابا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل مارون يطالبه فيه باستثنائه ولاسماح له بالقتل الرحيم، وجاء رد ماكرون عليه: "رغبت في مساعدة للموت وهو أمر غير مسموح به حاليا في بلادنا".
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