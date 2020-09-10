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سيارات

مواصفات Q2 من أودي بتصميم مميز من الداخل والخارج

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تنوي شركة أودي الألمانية الرائدة في مجال صناعة السيارات الفارهة، إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها الشهيرة Q2 k التي تأتي ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV. 

وتمتلك السيارة أودي الجديدة في تصميمها لمحات رياضية خاصة، إضافةً إلى المصابيح LED ماتريكي، وعجلات بمقاس 19 بوصة. 

أما المقصورة الداخلية، فظهرت بشكل أحدث مع لمسات بسيطة مقارنةً بالموديل الحالي، مع إضافة بعض اللمسات التي تزيد من الشعور بالراحة.

وستنطلق السيارة أودي Q2 الجديدة بمحرك بنزين بقوة 150 حصانا مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن .متر، إضافةً إلى ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكيمن 7 سرعات.

وأعلنت شركة ABT عن برنامج تعديلات شامل أيقونة أودي SQ7 ، وذلك بعد رفع معدلات أداء السيارة والتي تنتمي لفئة SUV، وتتمتع هذه السيارة بمساحة كبيرة داخل كابينة القيادة مع شاشة ترفيهية ، تستطيع الاتصال بكافة أنظمة الهواتف الذكية، إضافة إلى شاشة أخرى لنظام الملاحة.

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