دعما له في مرضه.. هاشتاج #معاك_يا_مؤمن يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # معاك_يا_مؤمن.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يشفيك ويعافيك يارب يا مؤمن وحشتنا يا مؤمن يارب ترجع احسن من الاول يا مؤمن" و "‏‎#معاك_يامؤمن كل الدعم وخالص الدعوات و الامنيات بالشفاء العاجل لك يا حبيبى وترجع تكسر الدنيا اكتر من الاول".





وقال آخرون "‏شفاك الله وعفاك ان شاء الله هترجع احسن من الاول" و" ‏ربنا يشفيك يا حراق وترجعلنا اقوي من الاول قريب جدا بإذن الله جمهورك معاك ‎#معاك_يامومن " .



