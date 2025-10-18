قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمس حياة المواطن.. نائب بالشيوخ: تطوير منظومة الصحة والدواء أولوية

محمد الشعراوي

أكد النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة نحو مواصلة العمل الوطني المخلص لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ أصبح أحد الدعائم الرئيسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤية استراتيجية طموحة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح إدريس أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتركز على ملف الصحة العامة والدواء، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، مؤكدًا أن رؤيته في هذا الملف تنطلق من إيمان راسخ بأن الحق في الصحة هو حق أساسي لكل مواطن، وأن تطوير المنظومة الصحية يتطلب توازنًا دقيقًا بين دور الدولة والقطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة بأسعار مناسبة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.

وأشار النائب إلى أن من خطط حزب الحرية ورؤيته في الجانب الصحي العمل على تطوير منظومة الصحة والدواء في مصر، وتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يحقق الاستدامة في الخدمات الصحية ويزيد من كفاءة الإنفاق العام على الصحة، مع التركيز على دعم الصناعات الدوائية الوطنية لتأمين احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأضاف إدريس أن مجلس الشيوخ يمثل منصة حوار وطني راقية تسهم في دراسة القضايا الحيوية ووضع الحلول الواقعية التي تدعم جهود الدولة في الإصلاح والتنمية، مؤكدًا تطلعه لأن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، من أجل تعزيز مسيرة البناء وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها.

