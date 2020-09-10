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أخبار العالم

الجيش اليمني يواصل التقدم في جبهات الجوف وسط انهيار بصفوف الميليشيات الحوثية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
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أ ش أ
واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة (الجوف) لليوم الرابع على التوالي، وسط انهيار بصفوف الميليشيات الحوثية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان نقلته قناة (العربية) الفضائية، اليوم الخميس - أن الجيش الوطني والمقاومة شنا هجومًا واسعًا تمكنا خلاله من تحرير كافة المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الشهلا، ويواصلان الزحف لتطهير ما تبقى من المواقع في جبهة النضود، وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات.

وأكد البيان، أن المعارك التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما دمرت مقاتلات التحالف 4 عربات و4 أطقم حوثية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات الحوثية، مضيفا أن قوات الجيش استعادت 8 أطقم بعتادها وأسلحة أخرى متنوعة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني كانت أطلقت - في وقت سابق - عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونشر المركز مشاهد من العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش اليمني شرق الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.
كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني، وطيران تحالف دعم الشرعية تجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في (نهم) شرقي صنعاء.
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